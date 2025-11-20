Tonio Cijena danas

Trenutačna cijena Tonio (TONIO) danas je $ 0.00156704, s promjenom od 7.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TONIO u USD je $ 0.00156704 po TONIO.

Tonio trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 156,704, s količinom u optjecaju od 100.00M TONIO. Tijekom posljednja 24 sata, TONIO trgovao je između $ 0.00142081 (niska) i $ 0.00176125 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03598027, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00142081.

U kratkoročnim performansama, TONIO se kretao -0.53% u posljednjem satu i -46.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tonio (TONIO)

Tržišna kapitalizacija $ 156.70K$ 156.70K $ 156.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.70K$ 156.70K $ 156.70K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

