Više o $TONIC

$TONIC Informacije o cijeni

$TONIC Bijela knjiga

$TONIC Službena web stranica

$TONIC Tokenomija

$TONIC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

TONIC Logotip

TONIC Cijena ($TONIC)

Neuvršten

1 $TONIC u USD cijena uživo:

$0.00023422
$0.00023422$0.00023422
-2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena TONIC ($TONIC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:50:22 (UTC+8)

TONIC ($TONIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.54%

-2.98%

+10.43%

+10.43%

TONIC ($TONIC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TONICtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TONIC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TONIC se promijenio za +2.54% u posljednjih sat vremena, -2.98% u posljednjih 24 sata i +10.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TONIC ($TONIC)

$ 232.41K
$ 232.41K$ 232.41K

--
----

$ 232.41K
$ 232.41K$ 232.41K

999.52M
999.52M 999.52M

999,524,048.574485
999,524,048.574485 999,524,048.574485

Trenutačna tržišna kapitalizacija TONIC je $ 232.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TONIC je 999.52M, s ukupnom količinom od 999524048.574485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.41K.

TONIC ($TONIC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TONIC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TONIC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TONIC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TONIC u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.98%
30 dana$ 0--
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je TONIC ($TONIC)

Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

TONIC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TONIC ($TONIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TONIC ($TONIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TONIC.

Provjerite TONIC predviđanje cijene sada!

$TONIC u lokalnim valutama

TONIC ($TONIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TONIC ($TONIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $TONIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TONIC ($TONIC)

Koliko TONIC ($TONIC) vrijedi danas?
Cijena $TONIC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $TONIC u USD?
Trenutačna cijena $TONIC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TONIC?
Tržišna kapitalizacija za $TONIC je $ 232.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $TONIC?
Količina u optjecaju za $TONIC je 999.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $TONIC?
$TONIC je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $TONIC?
$TONIC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $TONIC?
24-satni obujam trgovanja za $TONIC je -- USD.
Hoće li $TONIC još narasti ove godine?
$TONIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $TONIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:50:22 (UTC+8)

TONIC ($TONIC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.