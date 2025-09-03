TONIC ($TONIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.54% Promjena cijene (1D) -2.98% Promjena cijene (7D) +10.43% Promjena cijene (7D) +10.43%

TONIC ($TONIC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TONICtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TONIC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TONIC se promijenio za +2.54% u posljednjih sat vremena, -2.98% u posljednjih 24 sata i +10.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TONIC ($TONIC)

Tržišna kapitalizacija $ 232.41K$ 232.41K $ 232.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 232.41K$ 232.41K $ 232.41K Količina u optjecaju 999.52M 999.52M 999.52M Ukupna količina 999,524,048.574485 999,524,048.574485 999,524,048.574485

Trenutačna tržišna kapitalizacija TONIC je $ 232.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TONIC je 999.52M, s ukupnom količinom od 999524048.574485. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 232.41K.