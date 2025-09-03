Više o SHIP

Ton Ship Logotip

Ton Ship Cijena (SHIP)

Neuvršten

1 SHIP u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Ton Ship (SHIP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:35:44 (UTC+8)

Ton Ship (SHIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004604
$ 0.00004604$ 0.00004604

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+0.21%

-0.67%

-0.67%

Ton Ship (SHIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIP je $ 0.00004604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIP se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i -0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ton Ship (SHIP)

$ 62.87K
$ 62.87K$ 62.87K

--
----

$ 68.55K
$ 68.55K$ 68.55K

90.55B
90.55B 90.55B

98,737,802,633.31038
98,737,802,633.31038 98,737,802,633.31038

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ton Ship je $ 62.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIP je 90.55B, s ukupnom količinom od 98737802633.31038. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.55K.

Ton Ship (SHIP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ton Ship u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ton Ship u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ton Ship u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ton Ship u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.21%
30 dana$ 0-10.07%
60 dana$ 0+6.97%
90 dana$ 0--

Što je Ton Ship (SHIP)

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

Ton Ship Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ton Ship (SHIP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ton Ship (SHIP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ton Ship.

Provjerite Ton Ship predviđanje cijene sada!

SHIP u lokalnim valutama

Ton Ship (SHIP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ton Ship (SHIP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHIP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ton Ship (SHIP)

Koliko Ton Ship (SHIP) vrijedi danas?
Cijena SHIP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHIP u USD?
Trenutačna cijena SHIP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ton Ship?
Tržišna kapitalizacija za SHIP je $ 62.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHIP?
Količina u optjecaju za SHIP je 90.55B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHIP?
SHIP je postigao ATH cijenu od 0.00004604 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHIP?
SHIP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHIP?
24-satni obujam trgovanja za SHIP je -- USD.
Hoće li SHIP još narasti ove godine?
SHIP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHIP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:35:44 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

