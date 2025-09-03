Ton Ship (SHIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00004604 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) +0.21% Promjena cijene (7D) -0.67%

Ton Ship (SHIP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHIP je $ 0.00004604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHIP se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.21% u posljednjih 24 sata i -0.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ton Ship (SHIP)

Tržišna kapitalizacija $ 62.87K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.55K Količina u optjecaju 90.55B Ukupna količina 98,737,802,633.31038

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ton Ship je $ 62.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHIP je 90.55B, s ukupnom količinom od 98737802633.31038. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.55K.