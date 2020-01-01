Ton Inu (TINU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ton Inu (TINU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ton Inu (TINU) Informacije Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot. Službena web stranica: https://toninu.tech Kupi TINU odmah!

Ton Inu (TINU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ton Inu (TINU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 224.31K $ 224.31K $ 224.31K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 224.31K $ 224.31K $ 224.31K Povijesni maksimum: $ 0.00791586 $ 0.00791586 $ 0.00791586 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022454 $ 0.00022454 $ 0.00022454 Saznajte više o cijeni Ton Inu (TINU)

Ton Inu (TINU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ton Inu (TINU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TINU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TINU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TINU tokena, istražite TINU cijenu tokena uživo!

TINU Predviđanje cijene

