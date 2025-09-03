Ton Inu (TINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00791586
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.21%
Promjena cijene (1D) +6.17%
Promjena cijene (7D) -26.78%

Ton Inu (TINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TINU je $ 0.00791586, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TINU se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, +6.17% u posljednjih 24 sata i -26.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ton Inu (TINU)

Tržišna kapitalizacija $ 233.46K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 233.46K
Količina u optjecaju 1.00B
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ton Inu je $ 233.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TINU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 233.46K.