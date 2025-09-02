TON FISH MEMECOIN (FISH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +1.27% Promjena cijene (7D) -2.35% Promjena cijene (7D) -2.35%

TON FISH MEMECOIN (FISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FISH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FISH se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i -2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TON FISH MEMECOIN (FISH)

Tržišna kapitalizacija $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Količina u optjecaju 300.79T 300.79T 300.79T Ukupna količina 408,623,396,192,182.06 408,623,396,192,182.06 408,623,396,192,182.06

Trenutačna tržišna kapitalizacija TON FISH MEMECOIN je $ 2.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FISH je 300.79T, s ukupnom količinom od 408623396192182.06. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.75M.