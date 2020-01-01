Ton Cat (TCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ton Cat (TCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Ton Cat (TCAT) Informacije Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Službena web stranica: https://www.toncat.net/ Kupi TCAT odmah!

Ton Cat (TCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ton Cat (TCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 311.66K $ 311.66K $ 311.66K Ukupna količina: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M Količina u optjecaju: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 311.66K $ 311.66K $ 311.66K Povijesni maksimum: $ 0.03286947 $ 0.03286947 $ 0.03286947 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0004894 $ 0.0004894 $ 0.0004894 Saznajte više o cijeni Ton Cat (TCAT)

Ton Cat (TCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ton Cat (TCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TCAT tokena, istražite TCAT cijenu tokena uživo!

TCAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TCAT? Naša TCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TCAT predviđanje cijene tokena odmah!

