Ton Cat (TCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03286947$ 0.03286947 $ 0.03286947 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.61% Promjena cijene (1D) -6.18% Promjena cijene (7D) -22.75% Promjena cijene (7D) -22.75%

Ton Cat (TCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TCAT je $ 0.03286947, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TCAT se promijenio za +1.61% u posljednjih sat vremena, -6.18% u posljednjih 24 sata i -22.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ton Cat (TCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 334.82K$ 334.82K $ 334.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 334.82K$ 334.82K $ 334.82K Količina u optjecaju 637.02M 637.02M 637.02M Ukupna količina 637,017,137.1477056 637,017,137.1477056 637,017,137.1477056

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ton Cat je $ 334.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TCAT je 637.02M, s ukupnom količinom od 637017137.1477056. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 334.82K.