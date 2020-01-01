Tomo Cat (TOMO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tomo Cat (TOMO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tomo Cat (TOMO) Informacije TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience: • TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games. • TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers. • ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community. • TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches. TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to: • Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction. With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned! Službena web stranica: https://www.tomocat.com/ Bijela knjiga: https://tomocat.gitbook.io/whitepaper Kupi TOMO odmah!

Tomo Cat (TOMO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tomo Cat (TOMO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 367.38K $ 367.38K $ 367.38K Ukupna količina: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Količina u optjecaju: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 367.38K $ 367.38K $ 367.38K Povijesni maksimum: $ 0.04585937 $ 0.04585937 $ 0.04585937 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00038591 $ 0.00038591 $ 0.00038591 Saznajte više o cijeni Tomo Cat (TOMO)

Tomo Cat (TOMO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tomo Cat (TOMO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOMO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOMO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOMO tokena, istražite TOMO cijenu tokena uživo!

