Tombili the Fat Cat (FATCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.004584 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.97% Promjena cijene (1D) -0.92% Promjena cijene (7D) +1.52%

Tombili the Fat Cat (FATCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FATCAT trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FATCAT je $ 0.004584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FATCAT se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, -0.92% u posljednjih 24 sata i +1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tombili the Fat Cat (FATCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.35K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.35K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tombili the Fat Cat je $ 10.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FATCAT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1,000,000,000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.35K.