Tomb Shares (TSHARE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 18.49 $ 18.49 $ 18.49 24-satna najniža cijena $ 20.01 $ 20.01 $ 20.01 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 18.49$ 18.49 $ 18.49 24-satna najviša cijena $ 20.01$ 20.01 $ 20.01 Najviša cijena ikada $ 24,382$ 24,382 $ 24,382 Najniža cijena $ 7.93$ 7.93 $ 7.93 Promjena cijene (1H) +1.99% Promjena cijene (1D) +3.66% Promjena cijene (7D) +7.98% Promjena cijene (7D) +7.98%

Tomb Shares (TSHARE) cijena u stvarnom vremenu je $19.87. Tijekom protekla 24 sata, TSHAREtrgovalo je između najniže cijene $ 18.49 i najviše cijene $ 20.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TSHARE je $ 24,382, dok je najniža cijena svih vremena $ 7.93.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TSHARE se promijenio za +1.99% u posljednjih sat vremena, +3.66% u posljednjih 24 sata i +7.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tomb Shares (TSHARE)

Tržišna kapitalizacija $ 776.27K$ 776.27K $ 776.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Količina u optjecaju 39.13K 39.13K 39.13K Ukupna količina 65,585.45 65,585.45 65,585.45

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tomb Shares je $ 776.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TSHARE je 39.13K, s ukupnom količinom od 65585.45. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.