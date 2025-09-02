Tomb (TOMB) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00248804
24-satna najviša cijena $ 0.00268291
Najviša cijena ikada $ 17.82
Najniža cijena $ 0.00200003
Promjena cijene (1H) +1.00%
Promjena cijene (1D) -1.98%
Promjena cijene (7D) -6.45%

Tomb (TOMB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00262968. Tijekom protekla 24 sata, TOMBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00248804 i najviše cijene $ 0.00268291, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOMB je $ 17.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00200003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOMB se promijenio za +1.00% u posljednjih sat vremena, -1.98% u posljednjih 24 sata i -6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tomb (TOMB)

Tržišna kapitalizacija $ 805.90K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 805.90K
Količina u optjecaju 306.48M
Ukupna količina 306,482,020.6821851

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tomb je $ 805.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOMB je 306.48M, s ukupnom količinom od 306482020.6821851. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 805.90K.