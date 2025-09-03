TOLYS CAT (OPPIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00354286$ 0.00354286 $ 0.00354286 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.70% Promjena cijene (7D) +3.22% Promjena cijene (7D) +3.22%

TOLYS CAT (OPPIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OPPIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPPIE je $ 0.00354286, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPPIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.70% u posljednjih 24 sata i +3.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOLYS CAT (OPPIE)

Tržišna kapitalizacija $ 45.08K$ 45.08K $ 45.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.08K$ 45.08K $ 45.08K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,805.0 999,999,805.0 999,999,805.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOLYS CAT je $ 45.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPPIE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999805.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.08K.