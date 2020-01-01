TOKPIE (TKP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TOKPIE (TKP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TOKPIE (TKP) Informacije TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad. Službena web stranica: https://tokpie.io Kupi TKP odmah!

TOKPIE (TKP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOKPIE (TKP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.97M $ 60.97M $ 60.97M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 79.29M $ 79.29M $ 79.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 76.89M $ 76.89M $ 76.89M Povijesni maksimum: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.768789 $ 0.768789 $ 0.768789 Saznajte više o cijeni TOKPIE (TKP)

TOKPIE (TKP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TOKPIE (TKP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TKP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TKP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TKP tokena, istražite TKP cijenu tokena uživo!

TKP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TKP? Naša TKP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TKP predviđanje cijene tokena odmah!

