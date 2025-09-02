TOKPIE (TKP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.766856 $ 0.766856 $ 0.766856 24-satna najniža cijena $ 0.80717 $ 0.80717 $ 0.80717 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.766856$ 0.766856 $ 0.766856 24-satna najviša cijena $ 0.80717$ 0.80717 $ 0.80717 Najviša cijena ikada $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Najniža cijena $ 0.00005705$ 0.00005705 $ 0.00005705 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) -1.33% Promjena cijene (7D) -0.61% Promjena cijene (7D) -0.61%

TOKPIE (TKP) cijena u stvarnom vremenu je $0.794293. Tijekom protekla 24 sata, TKPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.766856 i najviše cijene $ 0.80717, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TKP je $ 1.045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005705.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TKP se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, -1.33% u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOKPIE (TKP)

Tržišna kapitalizacija $ 62.95M$ 62.95M $ 62.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.38M$ 79.38M $ 79.38M Količina u optjecaju 79.29M 79.29M 79.29M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOKPIE je $ 62.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TKP je 79.29M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.38M.