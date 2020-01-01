Tokoin (TOKO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tokoin (TOKO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tokoin (TOKO) Informacije Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community Službena web stranica: https://www.tokoin.io/ Bijela knjiga: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862 Kupi TOKO odmah!

Tokoin (TOKO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tokoin (TOKO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 218.53K $ 218.53K $ 218.53K Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 233.60K $ 233.60K $ 233.60K Povijesni maksimum: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001168 $ 0.0001168 $ 0.0001168 Saznajte više o cijeni Tokoin (TOKO)

Tokoin (TOKO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tokoin (TOKO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOKO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOKO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOKO tokena, istražite TOKO cijenu tokena uživo!

TOKO Predviđanje cijene

