Tokoin (TOKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.177662$ 0.177662 $ 0.177662 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) +12.37% Promjena cijene (7D) -25.81% Promjena cijene (7D) -25.81%

Tokoin (TOKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOKO je $ 0.177662, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOKO se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +12.37% u posljednjih 24 sata i -25.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tokoin (TOKO)

Tržišna kapitalizacija $ 258.69K$ 258.69K $ 258.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 276.54K$ 276.54K $ 276.54K Količina u optjecaju 1.87B 1.87B 1.87B Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokoin je $ 258.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOKO je 1.87B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 276.54K.