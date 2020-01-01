Tokito (TOKITO) Tokenomika
Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences.
In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other.
Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay.
$TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj TOKITO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja TOKITO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
