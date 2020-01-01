Tokito (TOKITO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tokito (TOKITO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tokito (TOKITO) Informacije Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls. Službena web stranica: https://tokito.ai/ Kupi TOKITO odmah!

Tokito (TOKITO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tokito (TOKITO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.18K $ 28.18K $ 28.18K Ukupna količina: $ 991.64M $ 991.64M $ 991.64M Količina u optjecaju: $ 440.69M $ 440.69M $ 440.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 63.40K $ 63.40K $ 63.40K Povijesni maksimum: $ 0.00788618 $ 0.00788618 $ 0.00788618 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Tokito (TOKITO)

Tokito (TOKITO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tokito (TOKITO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOKITO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOKITO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOKITO tokena, istražite TOKITO cijenu tokena uživo!

TOKITO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TOKITO? Naša TOKITO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TOKITO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!