Tokito (TOKITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00788618$ 0.00788618 $ 0.00788618 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.85% Promjena cijene (7D) -0.85%

Tokito (TOKITO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOKITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOKITO je $ 0.00788618, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOKITO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tokito (TOKITO)

Tržišna kapitalizacija $ 28.18K$ 28.18K $ 28.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.40K$ 63.40K $ 63.40K Količina u optjecaju 440.69M 440.69M 440.69M Ukupna količina 991,641,202.4684446 991,641,202.4684446 991,641,202.4684446

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokito je $ 28.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOKITO je 440.69M, s ukupnom količinom od 991641202.4684446. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.40K.