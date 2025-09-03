Više o TOFI

TOFI Informacije o cijeni

TOFI Službena web stranica

TOFI Tokenomija

TOFI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Tokery Finance Logotip

Tokery Finance Cijena (TOFI)

Neuvršten

1 TOFI u USD cijena uživo:

--
----
+2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Tokery Finance (TOFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:10:06 (UTC+8)

Tokery Finance (TOFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0041742
$ 0.0041742$ 0.0041742

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

+2.87%

+5.65%

+5.65%

Tokery Finance (TOFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOFI je $ 0.0041742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOFI se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +2.87% u posljednjih 24 sata i +5.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tokery Finance (TOFI)

$ 19.76K
$ 19.76K$ 19.76K

--
----

$ 21.62K
$ 21.62K$ 21.62K

914.00M
914.00M 914.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokery Finance je $ 19.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOFI je 914.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.62K.

Tokery Finance (TOFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tokery Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tokery Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tokery Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tokery Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.87%
30 dana$ 0+21.25%
60 dana$ 0-3.68%
90 dana$ 0--

Što je Tokery Finance (TOFI)

Market-Making and Liquidity Simply tokenizing assets is not enough – they need liquidity to be attractive. Tokery is actively building an on-chain RWA Marketplace with integrated Automated Market Making (AMM) optimized for real-world assets. Our approach includes: AI-driven market making algorithms to minimize slippage (aiming for <0.5% even on typically illiquid assets)​. The AMM uses a constant product formula (x*y=k) like Uniswap, but with AI adjustments based on real-time demand, sentiment analysis (scraping news or social media for relevant signals), and macro conditions​. This dynamic pricing is a unique differentiator. A 0.3% trading fee on the marketplace, which undercuts many exchanges and improves cost efficiency for traders​. Moreover, liquidity providers (LPs) earn 0.2% of each trade in Tokery’s native token as a reward​, incentivizing deep liquidity. (This also drives token utility, see $TOFI below.) Cross-listings and integrations: Tokery isn’t an isolated island. We are integrating with major Solana DEXs and aggregators so that any RWA token issued can be traded broadly in the Solana ecosystem​. If someone wants to swap a Tokery token on Serum or Jupiter aggregator, they will be able to – Tokery will supply the needed market infrastructure. This openness contrasts with closed platforms that only allow trading in proprietary marketplaces. Jurisdiction-based filtering on the marketplace to ensure offerings are only shown to eligible investors. This maintains compliance even in secondary trading – e.g., a U.S. unaccredited investor simply won’t see or be able to buy a token that was issued under Reg D for accredited investors. This kind of fine-grained control is appealing to institutions worried about secondary market compliance. Traction and Credibility: (As of Q2 2025) Tokery is launching its platform and native token, and has already garnered industry attention. We’ve formed strategic partnerships (including participation in Solana’s hackathons​ and RWA consortiums) and are building a community of early adopters. Our team is composed of experts in blockchain, finance, and law (with backgrounds in top institutions – details can be shared separately). This interdisciplinary strength reduces execution risk. Moreover, public commentary from industry leaders in our materials (BlackRock, ARK Invest, etc.) underpins that we’re tackling a timely problem​. In comparison to other players: Ondo Finance: Focused on tokenized funds (like tokenized treasuries) and primarily deals with accredited investors; it lacks AI automation and end-user tokenization tools​.​ Traditional Blockchains (Ethereum, Avalanche): They provide the base layer but not the integrated stack Tokery offers. For instance, Ethereum’s RWA activities rely on disparate dApps and suffer from higher fees and slower throughput Avalanche has fast finality but requires custom subnets for features like KYC (e.g., Deloitte’s subnet) which is not a universal solution​. Tokery is chain-agnostic in usage but provides a holistic platform out-of-the-box, which these general layers do not. Bottom line for investors: Tokery isn’t just another tokenization project; it’s aiming to be the infrastructure backbone for a tokenized economy. By uniting technology (AI + blockchain), compliance, and market mechanisms, Tokery creates high barriers to entry for competitors. As the $217T RWA market inevitably migrates on-chain, Tokery stands to capture significant value by being the most seamless and trusted gateway.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Tokery Finance (TOFI)

Službena web-stranica

Tokery Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tokery Finance (TOFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tokery Finance (TOFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tokery Finance.

Provjerite Tokery Finance predviđanje cijene sada!

TOFI u lokalnim valutama

Tokery Finance (TOFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tokery Finance (TOFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tokery Finance (TOFI)

Koliko Tokery Finance (TOFI) vrijedi danas?
Cijena TOFI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOFI u USD?
Trenutačna cijena TOFI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tokery Finance?
Tržišna kapitalizacija za TOFI je $ 19.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOFI?
Količina u optjecaju za TOFI je 914.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOFI?
TOFI je postigao ATH cijenu od 0.0041742 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOFI?
TOFI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOFI?
24-satni obujam trgovanja za TOFI je -- USD.
Hoće li TOFI još narasti ove godine?
TOFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:10:06 (UTC+8)

Tokery Finance (TOFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.