Tokery Finance (TOFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0041742 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) +2.87% Promjena cijene (7D) +5.65%

Tokery Finance (TOFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOFI je $ 0.0041742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOFI se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, +2.87% u posljednjih 24 sata i +5.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tokery Finance (TOFI)

Tržišna kapitalizacija $ 19.76K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.62K Količina u optjecaju 914.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokery Finance je $ 19.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOFI je 914.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.62K.