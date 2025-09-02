Više o TOKERO

TOKERO Informacije o cijeni

TOKERO Bijela knjiga

TOKERO Službena web stranica

TOKERO Tokenomija

TOKERO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

TOKERO Logotip

TOKERO Cijena (TOKERO)

Neuvršten

1 TOKERO u USD cijena uživo:

$0.01898976
$0.01898976$0.01898976
+3.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena TOKERO (TOKERO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:06:21 (UTC+8)

TOKERO (TOKERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01646108
$ 0.01646108$ 0.01646108
24-satna najniža cijena
$ 0.01976916
$ 0.01976916$ 0.01976916
24-satna najviša cijena

$ 0.01646108
$ 0.01646108$ 0.01646108

$ 0.01976916
$ 0.01976916$ 0.01976916

$ 0.31424
$ 0.31424$ 0.31424

$ 0.0120366
$ 0.0120366$ 0.0120366

+0.66%

+3.53%

+13.57%

+13.57%

TOKERO (TOKERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01898976. Tijekom protekla 24 sata, TOKEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01646108 i najviše cijene $ 0.01976916, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOKERO je $ 0.31424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0120366.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOKERO se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, +3.53% u posljednjih 24 sata i +13.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOKERO (TOKERO)

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

--
----

$ 19.11M
$ 19.11M$ 19.11M

115.00M
115.00M 115.00M

999,998,487.2442976
999,998,487.2442976 999,998,487.2442976

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOKERO je $ 2.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOKERO je 115.00M, s ukupnom količinom od 999998487.2442976. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.11M.

TOKERO (TOKERO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TOKERO u USD iznosila je $ +0.00064735.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TOKERO u USD iznosila je $ +0.0020147090.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TOKERO u USD iznosila je $ -0.0049209817.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TOKERO u USD iznosila je $ -0.13242128113260231.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00064735+3.53%
30 dana$ +0.0020147090+10.61%
60 dana$ -0.0049209817-25.91%
90 dana$ -0.13242128113260231-87.45%

Što je TOKERO (TOKERO)

TOKERO Token powers TOKERO SocialFi — the network for money, finance, and endless opportunities. Built on top of a proven crypto exchange ecosystem, TOKERO SocialFi redefines how you connect, invest, and grow. Financial education, accessible to all. Further than Web3, further than a future where decentralized finance is the go-to standard, our mission is to offer financial education to every individual who wants to take things to the next level. We live in the age of information, but the flip side of this coin is misinformation. The abundance of courses, the rise of infotainment, and the increased complexity of trading platforms create barriers that facilitate access to financial education. We have created a whole in-house ecosystem that hosts transactions educators, founders, creators, and everyone who wishes to learn, earn, build, and level up. TOKERO Academy and TOKERO Ventures are two amazing places where users can Level UP and grow their career in the crypto space. At the core of our community stands the TOKERO Token. It fuels both our mission and the members of our ecosystem, be they teachers or learners, and to open opportunities to anyone who seeks more. We witnessed a decline in the quality of life amongst fellow Europeans due to a lack of financial education. This impacts individuals of any age and background. But we firmly believe that no matter your current situation, knowing how to manage your assets can create opportunities for a better and more fulfilling life. That’s exactly why we’ve built an ecosystem driven only by excellence. Confidently knowing that everything that is delivered to our community is carefully curated so that the courses are actually good and mentors are truly mentors, not vendors. Our projects and community will operate under the close guidance of The Crypto Mayors, our dedicated regional ambassadors. Since our beginnings in 2018 we’ve come a long way and our community grows day by day. On TOKERO Exchange Platform we have over 70.000 active users. But these numbers will grow faster. In November 2024, our Tap2Earn Game "Crypto Mayors Kombat" will launch in partnership with Ice Open Network and we expect to onboard millions of new users in our ecosystem. We are excited to announce our integration with Solana, a high-performance blockchain known for its incredibly fast processing speeds and low transaction costs. This strategic alliance marks a new beginning for us, but also for the entire crypto space. The value we are going to bring on the table will be massive. It’s time to thrive. It’s time to Level UP. With the TOKERO Token and TOKERO SocialFi, the next era of money, education, and opportunity is already here.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

TOKERO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TOKERO (TOKERO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TOKERO (TOKERO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TOKERO.

Provjerite TOKERO predviđanje cijene sada!

TOKERO u lokalnim valutama

TOKERO (TOKERO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TOKERO (TOKERO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOKERO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TOKERO (TOKERO)

Koliko TOKERO (TOKERO) vrijedi danas?
Cijena TOKERO uživo u USD je 0.01898976 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOKERO u USD?
Trenutačna cijena TOKERO u USD je $ 0.01898976. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TOKERO?
Tržišna kapitalizacija za TOKERO je $ 2.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOKERO?
Količina u optjecaju za TOKERO je 115.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOKERO?
TOKERO je postigao ATH cijenu od 0.31424 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOKERO?
TOKERO je vidio ATL cijenu od 0.0120366 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOKERO?
24-satni obujam trgovanja za TOKERO je -- USD.
Hoće li TOKERO još narasti ove godine?
TOKERO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOKERO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:06:21 (UTC+8)

TOKERO (TOKERO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.