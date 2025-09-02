TOKERO (TOKERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01646108 $ 0.01646108 $ 0.01646108 24-satna najniža cijena $ 0.01976916 $ 0.01976916 $ 0.01976916 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01646108$ 0.01646108 $ 0.01646108 24-satna najviša cijena $ 0.01976916$ 0.01976916 $ 0.01976916 Najviša cijena ikada $ 0.31424$ 0.31424 $ 0.31424 Najniža cijena $ 0.0120366$ 0.0120366 $ 0.0120366 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) +3.53% Promjena cijene (7D) +13.57% Promjena cijene (7D) +13.57%

TOKERO (TOKERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01898976. Tijekom protekla 24 sata, TOKEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01646108 i najviše cijene $ 0.01976916, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOKERO je $ 0.31424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0120366.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOKERO se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, +3.53% u posljednjih 24 sata i +13.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOKERO (TOKERO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.11M$ 19.11M $ 19.11M Količina u optjecaju 115.00M 115.00M 115.00M Ukupna količina 999,998,487.2442976 999,998,487.2442976 999,998,487.2442976

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOKERO je $ 2.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOKERO je 115.00M, s ukupnom količinom od 999998487.2442976. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.11M.