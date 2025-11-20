Tokeo Cijena danas

Trenutačna cijena Tokeo (TOKE) danas je $ 0.00838282, s promjenom od 7.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOKE u USD je $ 0.00838282 po TOKE.

Tokeo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 446,219, s količinom u optjecaju od 53.23M TOKE. Tijekom posljednja 24 sata, TOKE trgovao je između $ 0.00796781 (niska) i $ 0.00910973 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.081304, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00745933.

U kratkoročnim performansama, TOKE se kretao -0.27% u posljednjem satu i -21.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tokeo (TOKE)

Tržišna kapitalizacija $ 446.22K$ 446.22K $ 446.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 838.28K$ 838.28K $ 838.28K Količina u optjecaju 53.23M 53.23M 53.23M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

