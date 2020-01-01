TokenSight (TKST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TokenSight (TKST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TokenSight (TKST) Informacije TokenSight is a DEX Trading platform. We provide trading orders, alerts, copy trading, token launch sniping, trading strategies and much more, through a Web and Mobile UI. Our focus is on providing great trading UX and high level of security. Službena web stranica: https://www.tokensight.io/ Bijela knjiga: https://tokensight.gitbook.io Kupi TKST odmah!

TokenSight (TKST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TokenSight (TKST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 377.39K $ 377.39K $ 377.39K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 48.72M $ 48.72M $ 48.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 774.56K $ 774.56K $ 774.56K Povijesni maksimum: $ 0.961383 $ 0.961383 $ 0.961383 Povijesni minimum: $ 0.00341994 $ 0.00341994 $ 0.00341994 Trenutna cijena: $ 0.00773683 $ 0.00773683 $ 0.00773683 Saznajte više o cijeni TokenSight (TKST)

TokenSight (TKST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TokenSight (TKST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TKST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TKST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TKST tokena, istražite TKST cijenu tokena uživo!

