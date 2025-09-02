TokenSight (TKST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.961383 Najniža cijena $ 0.00341994 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.84%

TokenSight (TKST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00784067. Tijekom protekla 24 sata, TKSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TKST je $ 0.961383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00341994.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TKST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TokenSight (TKST)

Tržišna kapitalizacija $ 382.02K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 784.07K Količina u optjecaju 48.72M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TokenSight je $ 382.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TKST je 48.72M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 784.07K.