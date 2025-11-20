TokenOS AI Cijena danas

Trenutačna cijena TokenOS AI (TOS) danas je $ 0.00016189, s promjenom od 0.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOS u USD je $ 0.00016189 po TOS.

TokenOS AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 163,106, s količinom u optjecaju od 999.83M TOS. Tijekom posljednja 24 sata, TOS trgovao je između $ 0.00015027 (niska) i $ 0.00016561 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00056721, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008114.

U kratkoročnim performansama, TOS se kretao -0.96% u posljednjem satu i -25.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TokenOS AI (TOS)

Tržišna kapitalizacija $ 163.11K$ 163.11K $ 163.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 163.11K$ 163.11K $ 163.11K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,828,645.924753 999,828,645.924753 999,828,645.924753

Trenutačna tržišna kapitalizacija TokenOS AI je $ 163.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOS je 999.83M, s ukupnom količinom od 999828645.924753. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.11K.