Tokenize Xchange Cijena danas

Trenutačna cijena Tokenize Xchange (TKX) danas je $ 1.79, s promjenom od 1.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TKX u USD je $ 1.79 po TKX.

Tokenize Xchange trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 143,252,142, s količinom u optjecaju od 80.00M TKX. Tijekom posljednja 24 sata, TKX trgovao je između $ 1.73 (niska) i $ 1.83 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 50.43, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.111255.

U kratkoročnim performansama, TKX se kretao +0.12% u posljednjem satu i -9.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tokenize Xchange (TKX)

Tržišna kapitalizacija $ 143.25M$ 143.25M $ 143.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 179.07M$ 179.07M $ 179.07M Količina u optjecaju 80.00M 80.00M 80.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tokenize Xchange je $ 143.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TKX je 80.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 179.07M.