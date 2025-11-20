TokenClub Cijena danas

Trenutačna cijena TokenClub (TCT) danas je $ 0.00047485, s promjenom od 8.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TCT u USD je $ 0.00047485 po TCT.

TokenClub trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 274,851, s količinom u optjecaju od 578.82M TCT. Tijekom posljednja 24 sata, TCT trgovao je između $ 0.00032413 (niska) i $ 0.00047885 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.110162, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00023584.

U kratkoročnim performansama, TCT se kretao +0.13% u posljednjem satu i +45.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TokenClub (TCT)

Tržišna kapitalizacija $ 274.85K$ 274.85K $ 274.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 474.85K$ 474.85K $ 474.85K Količina u optjecaju 578.82M 578.82M 578.82M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TokenClub je $ 274.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TCT je 578.82M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 474.85K.