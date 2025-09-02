Više o 7007

Token 7007 Logotip

Token 7007 Cijena (7007)

Neuvršten

Grafikon aktualnih cijena Token 7007 (7007)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:38:42 (UTC+8)

Token 7007 (7007) Informacije o cijeni (USD)

Token 7007 (7007) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 7007trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 7007 je $ 0.02272269, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 7007 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Token 7007 (7007)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Token 7007 je $ 5.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 7007 je 95.40M, s ukupnom količinom od 95398742.193043. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.55K.

Token 7007 (7007) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Token 7007 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Token 7007 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Token 7007 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Token 7007 u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-63.15%
60 dana$ 0-98.34%
90 dana$ 0--

Što je Token 7007 (7007)

Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.

Resurs Token 7007 (7007)

Službena web-stranica

Token 7007 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Token 7007 (7007) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Token 7007 (7007) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Token 7007.

Provjerite Token 7007 predviđanje cijene sada!

Token 7007 (7007) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Token 7007 (7007) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 7007 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Token 7007 (7007)

Koliko Token 7007 (7007) vrijedi danas?
Cijena 7007 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 7007 u USD?
Trenutačna cijena 7007 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Token 7007?
Tržišna kapitalizacija za 7007 je $ 5.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 7007?
Količina u optjecaju za 7007 je 95.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 7007?
7007 je postigao ATH cijenu od 0.02272269 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 7007?
7007 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 7007?
24-satni obujam trgovanja za 7007 je -- USD.
Hoće li 7007 još narasti ove godine?
7007 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 7007 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:38:42 (UTC+8)

