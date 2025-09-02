Token 7007 Cijena (7007)
--
--
0.00%
0.00%
Token 7007 (7007) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 7007trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 7007 je $ 0.02272269, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 7007 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Token 7007 je $ 5.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 7007 je 95.40M, s ukupnom količinom od 95398742.193043. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.55K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Token 7007 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Token 7007 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Token 7007 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Token 7007 u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|-63.15%
|60 dana
|$ 0
|-98.34%
|90 dana
|$ 0
|--
Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.
Razumijevanje tokenomike Token 7007 (7007) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 7007 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
