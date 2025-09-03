Više o TOGA

TOGA Cijena (TOGA)

1 TOGA u USD cijena uživo:

+2.50%1D
Grafikon aktualnih cijena TOGA (TOGA)
TOGA (TOGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

0.00%

+2.51%

+5.61%

+5.61%

TOGA (TOGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00007202. Tijekom protekla 24 sata, TOGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006883 i najviše cijene $ 0.00007251, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOGA je $ 0.01149809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000010.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOGA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.51% u posljednjih 24 sata i +5.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOGA (TOGA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOGA je $ 71.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOGA je 999.21M, s ukupnom količinom od 999214195.409033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.97K.

TOGA (TOGA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TOGA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TOGA u USD iznosila je $ +0.0000168382.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TOGA u USD iznosila je $ +0.0000171176.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TOGA u USD iznosila je $ +0.00000861924559571965.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.51%
30 dana$ +0.0000168382+23.38%
60 dana$ +0.0000171176+23.77%
90 dana$ +0.00000861924559571965+13.59%

Što je TOGA (TOGA)

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs TOGA (TOGA)

TOGA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TOGA (TOGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TOGA (TOGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TOGA.

Provjerite TOGA predviđanje cijene sada!

TOGA u lokalnim valutama

TOGA (TOGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TOGA (TOGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TOGA (TOGA)

Koliko TOGA (TOGA) vrijedi danas?
Cijena TOGA uživo u USD je 0.00007202 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOGA u USD?
Trenutačna cijena TOGA u USD je $ 0.00007202. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TOGA?
Tržišna kapitalizacija za TOGA je $ 71.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOGA?
Količina u optjecaju za TOGA je 999.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOGA?
TOGA je postigao ATH cijenu od 0.01149809 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOGA?
TOGA je vidio ATL cijenu od 0.000010 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOGA?
24-satni obujam trgovanja za TOGA je -- USD.
Hoće li TOGA još narasti ove godine?
TOGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.