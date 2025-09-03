TOGA (TOGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006883 $ 0.00006883 $ 0.00006883 24-satna najniža cijena $ 0.00007251 $ 0.00007251 $ 0.00007251 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00006883$ 0.00006883 $ 0.00006883 24-satna najviša cijena $ 0.00007251$ 0.00007251 $ 0.00007251 Najviša cijena ikada $ 0.01149809$ 0.01149809 $ 0.01149809 Najniža cijena $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.51% Promjena cijene (7D) +5.61% Promjena cijene (7D) +5.61%

TOGA (TOGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00007202. Tijekom protekla 24 sata, TOGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006883 i najviše cijene $ 0.00007251, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOGA je $ 0.01149809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000010.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOGA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.51% u posljednjih 24 sata i +5.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOGA (TOGA)

Tržišna kapitalizacija $ 71.97K$ 71.97K $ 71.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.97K$ 71.97K $ 71.97K Količina u optjecaju 999.21M 999.21M 999.21M Ukupna količina 999,214,195.409033 999,214,195.409033 999,214,195.409033

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOGA je $ 71.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOGA je 999.21M, s ukupnom količinom od 999214195.409033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.97K.