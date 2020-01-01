TOCO (TOCO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TOCO (TOCO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TOCO (TOCO) Informacije When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that’ll leave you in stitches! Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit! With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he’s not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection! Službena web stranica: https://toco.lol Kupi TOCO odmah!

TOCO (TOCO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOCO (TOCO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.37K $ 11.37K $ 11.37K Ukupna količina: $ 866.32M $ 866.32M $ 866.32M Količina u optjecaju: $ 866.32M $ 866.32M $ 866.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.37K $ 11.37K $ 11.37K Povijesni maksimum: $ 0.00862493 $ 0.00862493 $ 0.00862493 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni TOCO (TOCO)

TOCO (TOCO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TOCO (TOCO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOCO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOCO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOCO tokena, istražite TOCO cijenu tokena uživo!

TOCO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TOCO? Naša TOCO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TOCO predviđanje cijene tokena odmah!

