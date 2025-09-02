Više o TOBY

TOBY Informacije o cijeni

TOBY Službena web stranica

TOBY Tokenomija

TOBY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Toby ToadGod Logotip

Toby ToadGod Cijena (TOBY)

Neuvršten

1 TOBY u USD cijena uživo:

--
----
+8.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Toby ToadGod (TOBY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:06:03 (UTC+8)

Toby ToadGod (TOBY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

+8.62%

-3.95%

-3.95%

Toby ToadGod (TOBY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOBYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOBY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOBY se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +8.62% u posljednjih 24 sata i -3.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Toby ToadGod (TOBY)

$ 11.67M
$ 11.67M$ 11.67M

--
----

$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M

377.99T
377.99T 377.99T

419,993,350,652,816.6
419,993,350,652,816.6 419,993,350,652,816.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija Toby ToadGod je $ 11.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOBY je 377.99T, s ukupnom količinom od 419993350652816.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.97M.

Toby ToadGod (TOBY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Toby ToadGod u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Toby ToadGod u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Toby ToadGod u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Toby ToadGod u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+8.62%
30 dana$ 0-5.31%
60 dana$ 0+63.32%
90 dana$ 0--

Što je Toby ToadGod (TOBY)

cute frog community project airdropped to entire base community

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Toby ToadGod (TOBY)

Službena web-stranica

Toby ToadGod Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Toby ToadGod (TOBY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Toby ToadGod (TOBY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Toby ToadGod.

Provjerite Toby ToadGod predviđanje cijene sada!

TOBY u lokalnim valutama

Toby ToadGod (TOBY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Toby ToadGod (TOBY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOBY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Toby ToadGod (TOBY)

Koliko Toby ToadGod (TOBY) vrijedi danas?
Cijena TOBY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOBY u USD?
Trenutačna cijena TOBY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Toby ToadGod?
Tržišna kapitalizacija za TOBY je $ 11.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOBY?
Količina u optjecaju za TOBY je 377.99T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOBY?
TOBY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOBY?
TOBY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOBY?
24-satni obujam trgovanja za TOBY je -- USD.
Hoće li TOBY još narasti ove godine?
TOBY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOBY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:06:03 (UTC+8)

Toby ToadGod (TOBY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.