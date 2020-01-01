tobi (TOBI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u tobi (TOBI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

tobi (TOBI) Informacije Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media. Službena web stranica: https://hellotobi.xyz Kupi TOBI odmah!

tobi (TOBI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za tobi (TOBI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 374.74K $ 374.74K $ 374.74K Ukupna količina: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Količina u optjecaju: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 374.74K $ 374.74K $ 374.74K Povijesni maksimum: $ 0.01800695 $ 0.01800695 $ 0.01800695 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00037524 $ 0.00037524 $ 0.00037524 Saznajte više o cijeni tobi (TOBI)

tobi (TOBI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike tobi (TOBI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOBI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOBI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOBI tokena, istražite TOBI cijenu tokena uživo!

