tobi (TOBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00038835 $ 0.00038835 $ 0.00038835 24-satna najniža cijena $ 0.00040991 $ 0.00040991 $ 0.00040991 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00038835$ 0.00038835 $ 0.00038835 24-satna najviša cijena $ 0.00040991$ 0.00040991 $ 0.00040991 Najviša cijena ikada $ 0.01800695$ 0.01800695 $ 0.01800695 Najniža cijena $ 0.00011552$ 0.00011552 $ 0.00011552 Promjena cijene (1H) -0.97% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -4.08% Promjena cijene (7D) -4.08%

tobi (TOBI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00040104. Tijekom protekla 24 sata, TOBItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00038835 i najviše cijene $ 0.00040991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOBI je $ 0.01800695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00011552.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOBI se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -4.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu tobi (TOBI)

Tržišna kapitalizacija $ 400.09K$ 400.09K $ 400.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 400.09K$ 400.09K $ 400.09K Količina u optjecaju 998.67M 998.67M 998.67M Ukupna količina 998,668,084.715299 998,668,084.715299 998,668,084.715299

Trenutačna tržišna kapitalizacija tobi je $ 400.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOBI je 998.67M, s ukupnom količinom od 998668084.715299. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 400.09K.