tobi Logotip

tobi Cijena (TOBI)

Neuvršten

1 TOBI u USD cijena uživo:

$0.00040098
$0.00040098$0.00040098
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena tobi (TOBI)
tobi (TOBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00038835
$ 0.00038835$ 0.00038835
24-satna najniža cijena
$ 0.00040991
$ 0.00040991$ 0.00040991
24-satna najviša cijena

$ 0.00038835
$ 0.00038835$ 0.00038835

$ 0.00040991
$ 0.00040991$ 0.00040991

$ 0.01800695
$ 0.01800695$ 0.01800695

$ 0.00011552
$ 0.00011552$ 0.00011552

-0.97%

-0.03%

-4.08%

-4.08%

tobi (TOBI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00040104. Tijekom protekla 24 sata, TOBItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00038835 i najviše cijene $ 0.00040991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOBI je $ 0.01800695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00011552.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOBI se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -4.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu tobi (TOBI)

$ 400.09K
$ 400.09K$ 400.09K

--
----

$ 400.09K
$ 400.09K$ 400.09K

998.67M
998.67M 998.67M

998,668,084.715299
998,668,084.715299 998,668,084.715299

Trenutačna tržišna kapitalizacija tobi je $ 400.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOBI je 998.67M, s ukupnom količinom od 998668084.715299. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 400.09K.

tobi (TOBI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz tobi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz tobi u USD iznosila je $ -0.0000207145.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz tobi u USD iznosila je $ -0.0000356838.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz tobi u USD iznosila je $ -0.0003961226954721111.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.03%
30 dana$ -0.0000207145-5.16%
60 dana$ -0.0000356838-8.89%
90 dana$ -0.0003961226954721111-49.69%

Što je tobi (TOBI)

Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs tobi (TOBI)

Službena web-stranica

tobi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će tobi (TOBI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših tobi (TOBI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za tobi.

Provjerite tobi predviđanje cijene sada!

TOBI u lokalnim valutama

tobi (TOBI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike tobi (TOBI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOBI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o tobi (TOBI)

Koliko tobi (TOBI) vrijedi danas?
Cijena TOBI uživo u USD je 0.00040104 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOBI u USD?
Trenutačna cijena TOBI u USD je $ 0.00040104. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija tobi?
Tržišna kapitalizacija za TOBI je $ 400.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOBI?
Količina u optjecaju za TOBI je 998.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOBI?
TOBI je postigao ATH cijenu od 0.01800695 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOBI?
TOBI je vidio ATL cijenu od 0.00011552 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOBI?
24-satni obujam trgovanja za TOBI je -- USD.
Hoće li TOBI još narasti ove godine?
TOBI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOBI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
