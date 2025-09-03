Toadie Meme Coin (TOAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.114657$ 0.114657 $ 0.114657 Najniža cijena $ 0.00040326$ 0.00040326 $ 0.00040326 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +12.01% Promjena cijene (7D) +12.01%

Toadie Meme Coin (TOAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00054221. Tijekom protekla 24 sata, TOADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOAD je $ 0.114657, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00040326.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +12.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Toadie Meme Coin (TOAD)

Tržišna kapitalizacija $ 54.22K$ 54.22K $ 54.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.22K$ 54.22K $ 54.22K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Toadie Meme Coin je $ 54.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOAD je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.22K.