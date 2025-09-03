Više o TOAD

Toadie Meme Coin Logotip

Toadie Meme Coin Cijena (TOAD)

Neuvršten

1 TOAD u USD cijena uživo:

$0.00054221
$0.00054221$0.00054221
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Toadie Meme Coin (TOAD)
Toadie Meme Coin (TOAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.114657
$ 0.114657$ 0.114657

$ 0.00040326
$ 0.00040326$ 0.00040326

--

--

+12.01%

+12.01%

Toadie Meme Coin (TOAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00054221. Tijekom protekla 24 sata, TOADtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOAD je $ 0.114657, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00040326.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOAD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +12.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Toadie Meme Coin (TOAD)

$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K

--
----

$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Toadie Meme Coin je $ 54.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOAD je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.22K.

Toadie Meme Coin (TOAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Toadie Meme Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Toadie Meme Coin u USD iznosila je $ +0.0000358106.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Toadie Meme Coin u USD iznosila je $ +0.0001116018.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Toadie Meme Coin u USD iznosila je $ +0.0000245495020735362.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000358106+6.60%
60 dana$ +0.0001116018+20.58%
90 dana$ +0.0000245495020735362+4.74%

Što je Toadie Meme Coin (TOAD)

What is the project about? Toadie Meme Coin (TOAD) is a cryptocurrency launched on the Solana blockchain. TOAD has a current supply of 100,000,000 tokens, with 80% in circulation, while 10% of the supply is allocated for gaming, and 10% for platform operation + CEX listing. It is trading on Raydium with a $550k+ trade volume over the last 24 hours. What makes your project unique? Toadie Meme Coin ($TOAD) has an active and strong community of over 5500 holders! It has a presale on Raydium and was incubated by Gotbit hedge fund and Playbux. It is an NFT and community-driven gaming platform with 100% transparent Tokenomics, 0% Buy/Sell taxes, LP burnt, Contract revoked, SAFU verified Smart Contract. History of your project. $TOAD is a unique frog meme coin that combines the concepts of Frog, gaming, and NFT to create a powerful and exciting new token, placing community power and control at its core. $TOAD is a community-driven project built on the Solana blockchain. What’s next for your project? TOAD Token's roadmap has achieved significant milestones, including NFT launch, community building, Playbux incubation, and Gotbit hedge funds, launch of quests and the first game.. Additionally, the next step is to introduce strategic partnerships, more advanced games, and establish Adoption. What can your token be used for? TOAD Token serves as a genuine meme token, providing utility through NFT integration and gaming reward earning. Soon, more features will be added. These features promote organic and sustainable value growth within our community.

Resurs Toadie Meme Coin (TOAD)

Službena web-stranica

Toadie Meme Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Toadie Meme Coin (TOAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Toadie Meme Coin (TOAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Toadie Meme Coin.

Provjerite Toadie Meme Coin predviđanje cijene sada!

TOAD u lokalnim valutama

Toadie Meme Coin (TOAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Toadie Meme Coin (TOAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Toadie Meme Coin (TOAD)

Koliko Toadie Meme Coin (TOAD) vrijedi danas?
Cijena TOAD uživo u USD je 0.00054221 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOAD u USD?
Trenutačna cijena TOAD u USD je $ 0.00054221. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Toadie Meme Coin?
Tržišna kapitalizacija za TOAD je $ 54.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOAD?
Količina u optjecaju za TOAD je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOAD?
TOAD je postigao ATH cijenu od 0.114657 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOAD?
TOAD je vidio ATL cijenu od 0.00040326 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOAD?
24-satni obujam trgovanja za TOAD je -- USD.
Hoće li TOAD još narasti ove godine?
TOAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
