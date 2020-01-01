TOAD (TOAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TOAD (TOAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TOAD (TOAD) Informacije Toad is a meme token made for the internet culture lovers, degens, and meme connoisseurs who know that crypto should be fun. Powered by pure community hype and chaotic good vibes, Toad isn’t here to promise utility or change the world—it’s here to make noise, spark laughs, and ride waves. With a growing army of supporters, Toad thrives on memes, spontaneous antics, and a shared love for frog-themed madness. No roadmap, no promises—just ribbits, gains, and good times. Službena web stranica: https://toadcoin.meme/ Kupi TOAD odmah!

TOAD (TOAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOAD (TOAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.08K $ 82.08K $ 82.08K Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 82.08K $ 82.08K $ 82.08K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni TOAD (TOAD)

TOAD (TOAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TOAD (TOAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOAD tokena, istražite TOAD cijenu tokena uživo!

TOAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TOAD? Naša TOAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TOAD predviđanje cijene tokena odmah!

