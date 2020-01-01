TN100x (TN100X) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TN100x (TN100X), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TN100x (TN100X) Informacije $TN100x is a memecoin on Base backed by one of the largest and most popular communities on Warpcast. The objective is fun and entertainment backed by novel crypto mechanisms. Službena web stranica: https://tn100x.com Kupi TN100X odmah!

TN100x (TN100X) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TN100x (TN100X), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 861.92K $ 861.92K $ 861.92K Ukupna količina: $ 8.68B $ 8.68B $ 8.68B Količina u optjecaju: $ 7.30B $ 7.30B $ 7.30B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Povijesni maksimum: $ 0.00583127 $ 0.00583127 $ 0.00583127 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011829 $ 0.00011829 $ 0.00011829 Saznajte više o cijeni TN100x (TN100X)

TN100x (TN100X) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TN100x (TN100X) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TN100X tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TN100X tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TN100X tokena, istražite TN100X cijenu tokena uživo!

TN100X Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TN100X? Naša TN100X stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TN100X predviđanje cijene tokena odmah!

