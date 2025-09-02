TN100x (TN100X) Informacije o cijeni (USD)

TN100x (TN100X) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TN100Xtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TN100X je $ 0.00583127, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TN100X se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -4.12% u posljednjih 24 sata i -12.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TN100x (TN100X)

Tržišna kapitalizacija $ 912.81K$ 912.81K $ 912.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Količina u optjecaju 7.30B 7.30B 7.30B Ukupna količina 8,683,375,401.189474 8,683,375,401.189474 8,683,375,401.189474

Trenutačna tržišna kapitalizacija TN100x je $ 912.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TN100X je 7.30B, s ukupnom količinom od 8683375401.189474. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.09M.