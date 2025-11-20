Titan Token Cijena danas

Trenutačna cijena Titan Token (TNT) danas je $ 0.00156845, s promjenom od 1.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TNT u USD je $ 0.00156845 po TNT.

Titan Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 156,845, s količinom u optjecaju od 100.00M TNT. Tijekom posljednja 24 sata, TNT trgovao je između $ 0.00154816 (niska) i $ 0.00157562 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.127335, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00139214.

U kratkoročnim performansama, TNT se kretao -0.41% u posljednjem satu i +3.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Titan Token (TNT)

