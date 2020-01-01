Titan Blaze (BLAZE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Titan Blaze (BLAZE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Titan Blaze (BLAZE) Informacije Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time. Službena web stranica: https://www.blaze3.io/ Bijela knjiga: https://docs.titanblaze.win/ Kupi BLAZE odmah!

Titan Blaze (BLAZE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Titan Blaze (BLAZE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 93.03K $ 93.03K $ 93.03K Ukupna količina: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Količina u optjecaju: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 93.03K $ 93.03K $ 93.03K Povijesni maksimum: $ 53.93 $ 53.93 $ 53.93 Povijesni minimum: $ 0.057319 $ 0.057319 $ 0.057319 Trenutna cijena: $ 0.068938 $ 0.068938 $ 0.068938 Saznajte više o cijeni Titan Blaze (BLAZE)

Titan Blaze (BLAZE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Titan Blaze (BLAZE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLAZE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLAZE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLAZE tokena, istražite BLAZE cijenu tokena uživo!

BLAZE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLAZE? Naša BLAZE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLAZE predviđanje cijene tokena odmah!

