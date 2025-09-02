Više o BLAZE

Titan Blaze Cijena (BLAZE)

1 BLAZE u USD cijena uživo:

$0.069051
$0.069051$0.069051
-95.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Titan Blaze (BLAZE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:18:41 (UTC+8)

Titan Blaze (BLAZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.069051
$ 0.069051$ 0.069051
24-satna najniža cijena
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
24-satna najviša cijena

$ 0.069051
$ 0.069051$ 0.069051

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

$ 53.93
$ 53.93$ 53.93

$ 0.057319
$ 0.057319$ 0.057319

0.00%

-95.51%

+0.16%

+0.16%

Titan Blaze (BLAZE) cijena u stvarnom vremenu je $0.069051. Tijekom protekla 24 sata, BLAZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.069051 i najviše cijene $ 1.54, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLAZE je $ 53.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.057319.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLAZE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -95.51% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Titan Blaze (BLAZE)

$ 93.18K
$ 93.18K$ 93.18K

--
----

$ 93.18K
$ 93.18K$ 93.18K

1.35M
1.35M 1.35M

1,349,502.849774094
1,349,502.849774094 1,349,502.849774094

Trenutačna tržišna kapitalizacija Titan Blaze je $ 93.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLAZE je 1.35M, s ukupnom količinom od 1349502.849774094. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.18K.

Titan Blaze (BLAZE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Titan Blaze u USD iznosila je $ -1.4716540561277403.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Titan Blaze u USD iznosila je $ -0.0661886634.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Titan Blaze u USD iznosila je $ -0.0243572568.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Titan Blaze u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -1.4716540561277403-95.51%
30 dana$ -0.0661886634-95.85%
60 dana$ -0.0243572568-35.27%
90 dana$ 0--

Što je Titan Blaze (BLAZE)

Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Titan Blaze (BLAZE)

Službena web-stranica

Titan Blaze Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Titan Blaze (BLAZE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Titan Blaze (BLAZE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Titan Blaze.

Provjerite Titan Blaze predviđanje cijene sada!

BLAZE u lokalnim valutama

Titan Blaze (BLAZE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Titan Blaze (BLAZE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLAZE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Titan Blaze (BLAZE)

Koliko Titan Blaze (BLAZE) vrijedi danas?
Cijena BLAZE uživo u USD je 0.069051 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLAZE u USD?
Trenutačna cijena BLAZE u USD je $ 0.069051. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Titan Blaze?
Tržišna kapitalizacija za BLAZE je $ 93.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLAZE?
Količina u optjecaju za BLAZE je 1.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLAZE?
BLAZE je postigao ATH cijenu od 53.93 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLAZE?
BLAZE je vidio ATL cijenu od 0.057319 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLAZE?
24-satni obujam trgovanja za BLAZE je -- USD.
Hoće li BLAZE još narasti ove godine?
BLAZE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLAZE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Titan Blaze (BLAZE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.