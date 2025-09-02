Titan Blaze (BLAZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.069051 $ 0.069051 $ 0.069051 24-satna najniža cijena $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.069051$ 0.069051 $ 0.069051 24-satna najviša cijena $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 Najviša cijena ikada $ 53.93$ 53.93 $ 53.93 Najniža cijena $ 0.057319$ 0.057319 $ 0.057319 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -95.51% Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

Titan Blaze (BLAZE) cijena u stvarnom vremenu je $0.069051. Tijekom protekla 24 sata, BLAZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.069051 i najviše cijene $ 1.54, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLAZE je $ 53.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.057319.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLAZE se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -95.51% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Titan Blaze (BLAZE)

Tržišna kapitalizacija $ 93.18K$ 93.18K $ 93.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 93.18K$ 93.18K $ 93.18K Količina u optjecaju 1.35M 1.35M 1.35M Ukupna količina 1,349,502.849774094 1,349,502.849774094 1,349,502.849774094

Trenutačna tržišna kapitalizacija Titan Blaze je $ 93.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLAZE je 1.35M, s ukupnom količinom od 1349502.849774094. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 93.18K.