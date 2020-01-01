TITAN AI (TIAI) Tokenomika

TITAN AI (TIAI) Tokenomika

TITAN AI (TIAI) Tokenomika
TITAN AI (TIAI) Informacije

Titan AI is building a decentralized, autonomous AI and robotics infrastructure aimed at creating truly self-operating intelligent agents that will improve efficiency and cut costs for agriculture processes. The project envisions a future where these AI are not only open-source and permissionless but also capable of governing itself through an on-chain DAO. Titan AI combines blockchain, robotics, and AI to deploy self-evolving agents that operate independently across physical and digital environments.

https://titanchain.ai/

TITAN AI (TIAI) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.92K
Ukupna količina:
$ 999.97M
Količina u optjecaju:
$ 999.97M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.92K
Povijesni maksimum:
$ 0.00297382
Povijesni minimum:
$ 0.00000804
Trenutna cijena:
$ 0
TITAN AI (TIAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TITAN AI (TIAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TIAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TIAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TIAI tokena, istražite TIAI cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

