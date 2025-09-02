TITAN AI (TIAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00297382$ 0.00297382 $ 0.00297382 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.11% Promjena cijene (1D) -0.23% Promjena cijene (7D) +6.48% Promjena cijene (7D) +6.48%

TITAN AI (TIAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIAI je $ 0.00297382, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIAI se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i +6.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TITAN AI (TIAI)

Tržišna kapitalizacija $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,966,119.546626 999,966,119.546626 999,966,119.546626

Trenutačna tržišna kapitalizacija TITAN AI je $ 10.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIAI je 999.97M, s ukupnom količinom od 999966119.546626. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.56K.