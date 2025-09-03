tired of it all (TIRED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00031575$ 0.00031575 $ 0.00031575 Najniža cijena $ 0.00002717$ 0.00002717 $ 0.00002717 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

tired of it all (TIRED) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003351. Tijekom protekla 24 sata, TIREDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIRED je $ 0.00031575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002717.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIRED se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu tired of it all (TIRED)

Tržišna kapitalizacija $ 33.51K$ 33.51K $ 33.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.51K$ 33.51K $ 33.51K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija tired of it all je $ 33.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIRED je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.51K.