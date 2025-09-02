TinHatCat (THC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03111533 $ 0.03111533 $ 0.03111533 24-satna najniža cijena $ 0.03465271 $ 0.03465271 $ 0.03465271 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03111533$ 0.03111533 $ 0.03111533 24-satna najviša cijena $ 0.03465271$ 0.03465271 $ 0.03465271 Najviša cijena ikada $ 0.729156$ 0.729156 $ 0.729156 Najniža cijena $ 0.03111533$ 0.03111533 $ 0.03111533 Promjena cijene (1H) +2.10% Promjena cijene (1D) -2.61% Promjena cijene (7D) -11.01% Promjena cijene (7D) -11.01%

TinHatCat (THC) cijena u stvarnom vremenu je $0.03372446. Tijekom protekla 24 sata, THCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03111533 i najviše cijene $ 0.03465271, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THC je $ 0.729156, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03111533.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THC se promijenio za +2.10% u posljednjih sat vremena, -2.61% u posljednjih 24 sata i -11.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TinHatCat (THC)

Tržišna kapitalizacija $ 786.81K$ 786.81K $ 786.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 786.81K$ 786.81K $ 786.81K Količina u optjecaju 23.33M 23.33M 23.33M Ukupna količina 23,333,333.0 23,333,333.0 23,333,333.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TinHatCat je $ 786.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THC je 23.33M, s ukupnom količinom od 23333333.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 786.81K.