Timeswap Cijena danas

Trenutačna cijena Timeswap (TIME) danas je $ 0.00110647, s promjenom od 1.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TIME u USD je $ 0.00110647 po TIME.

Timeswap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 387,265, s količinom u optjecaju od 350.00M TIME. Tijekom posljednja 24 sata, TIME trgovao je između $ 0.00109987 (niska) i $ 0.00112328 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01381594, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00107698.

U kratkoročnim performansama, TIME se kretao -0.00% u posljednjem satu i -20.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Timeswap (TIME)

Tržišna kapitalizacija $ 387.27K$ 387.27K $ 387.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Količina u optjecaju 350.00M 350.00M 350.00M Ukupna količina 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0 1,750,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Timeswap je $ 387.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIME je 350.00M, s ukupnom količinom od 1750000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.94M.