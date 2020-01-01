TIMES ($TIMES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TIMES ($TIMES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TIMES ($TIMES) Informacije The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing. Službena web stranica: https://timestoken.xyz/ Bijela knjiga: https://timestoken.xyz/whitepaper Kupi $TIMES odmah!

TIMES ($TIMES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TIMES ($TIMES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 221.94K $ 221.94K $ 221.94K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 407.31M $ 407.31M $ 407.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 544.90K $ 544.90K $ 544.90K Povijesni maksimum: $ 0.126407 $ 0.126407 $ 0.126407 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0005449 $ 0.0005449 $ 0.0005449 Saznajte više o cijeni TIMES ($TIMES)

TIMES ($TIMES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TIMES ($TIMES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $TIMES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $TIMES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $TIMES tokena, istražite $TIMES cijenu tokena uživo!

