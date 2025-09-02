TIMES ($TIMES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.126407$ 0.126407 $ 0.126407 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) -2.76% Promjena cijene (7D) -15.95% Promjena cijene (7D) -15.95%

TIMES ($TIMES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TIMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TIMES je $ 0.126407, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TIMES se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -2.76% u posljednjih 24 sata i -15.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TIMES ($TIMES)

Tržišna kapitalizacija $ 199.45K$ 199.45K $ 199.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 489.69K$ 489.69K $ 489.69K Količina u optjecaju 407.31M 407.31M 407.31M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TIMES je $ 199.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TIMES je 407.31M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 489.69K.