TIMES Logotip

TIMES Cijena ($TIMES)

Neuvršten

1 $TIMES u USD cijena uživo:

$0.00048965
$0.00048965$0.00048965
-2.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena TIMES ($TIMES)
TIMES ($TIMES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.126407
$ 0.126407$ 0.126407

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-2.76%

-15.95%

-15.95%

TIMES ($TIMES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $TIMEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $TIMES je $ 0.126407, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $TIMES se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -2.76% u posljednjih 24 sata i -15.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TIMES ($TIMES)

$ 199.45K
$ 199.45K$ 199.45K

--
----

$ 489.69K
$ 489.69K$ 489.69K

407.31M
407.31M 407.31M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TIMES je $ 199.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $TIMES je 407.31M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 489.69K.

TIMES ($TIMES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TIMES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TIMES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TIMES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TIMES u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.76%
30 dana$ 0-56.19%
60 dana$ 0-71.87%
90 dana$ 0--

Što je TIMES ($TIMES)

The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

TIMES Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TIMES ($TIMES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TIMES ($TIMES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TIMES.

Provjerite TIMES predviđanje cijene sada!

$TIMES u lokalnim valutama

TIMES ($TIMES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TIMES ($TIMES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $TIMES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TIMES ($TIMES)

Koliko TIMES ($TIMES) vrijedi danas?
Cijena $TIMES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $TIMES u USD?
Trenutačna cijena $TIMES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TIMES?
Tržišna kapitalizacija za $TIMES je $ 199.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $TIMES?
Količina u optjecaju za $TIMES je 407.31M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $TIMES?
$TIMES je postigao ATH cijenu od 0.126407 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $TIMES?
$TIMES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $TIMES?
24-satni obujam trgovanja za $TIMES je -- USD.
Hoće li $TIMES još narasti ove godine?
$TIMES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $TIMES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.