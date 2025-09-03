Timeless Davido (DAVIDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00329716$ 0.00329716 $ 0.00329716 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) +0.27% Promjena cijene (7D) +0.27%

Timeless Davido (DAVIDO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAVIDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAVIDO je $ 0.00329716, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAVIDO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i +0.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Timeless Davido (DAVIDO)

Tržišna kapitalizacija $ 21.26K$ 21.26K $ 21.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.26K$ 21.26K $ 21.26K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,105.22 999,996,105.22 999,996,105.22

Trenutačna tržišna kapitalizacija Timeless Davido je $ 21.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAVIDO je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996105.22. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.26K.