Otkrijte ključne uvide u Time Capital Markets (TCM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Time Capital Markets (TCM) Informacije

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos

Time Capital Markets (TCM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Time Capital Markets (TCM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 137.68K
Ukupna količina:
$ 955.83M
Količina u optjecaju:
$ 955.83M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 137.68K
Povijesni maksimum:
$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00014404
Time Capital Markets (TCM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Time Capital Markets (TCM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TCM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TCM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TCM tokena, istražite TCM cijenu tokena uživo!

