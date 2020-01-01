Time Capital Markets (TCM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Time Capital Markets (TCM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Time Capital Markets (TCM) Informacije Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators). Službena web stranica: https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos Kupi TCM odmah!

Time Capital Markets (TCM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Time Capital Markets (TCM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 137.68K $ 137.68K $ 137.68K Ukupna količina: $ 955.83M $ 955.83M $ 955.83M Količina u optjecaju: $ 955.83M $ 955.83M $ 955.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 137.68K $ 137.68K $ 137.68K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00014404 $ 0.00014404 $ 0.00014404 Saznajte više o cijeni Time Capital Markets (TCM)

Time Capital Markets (TCM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Time Capital Markets (TCM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TCM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TCM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TCM tokena, istražite TCM cijenu tokena uživo!

TCM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TCM? Naša TCM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TCM predviđanje cijene tokena odmah!

