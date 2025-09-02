Više o TCM

Time Capital Markets Logotip

Time Capital Markets Cijena (TCM)

Neuvršten

1 TCM u USD cijena uživo:

$0.00010671
$0.00010671$0.00010671
-20.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Time Capital Markets (TCM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:18:02 (UTC+8)

Time Capital Markets (TCM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-20.49%

-13.99%

-13.99%

Time Capital Markets (TCM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TCMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TCM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TCM se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -20.49% u posljednjih 24 sata i -13.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Time Capital Markets (TCM)

$ 101.99K
$ 101.99K$ 101.99K

--
----

$ 101.99K
$ 101.99K$ 101.99K

955.83M
955.83M 955.83M

955,829,210.1686503
955,829,210.1686503 955,829,210.1686503

Trenutačna tržišna kapitalizacija Time Capital Markets je $ 101.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TCM je 955.83M, s ukupnom količinom od 955829210.1686503. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.99K.

Time Capital Markets (TCM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Time Capital Markets u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Time Capital Markets u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Time Capital Markets u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Time Capital Markets u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-20.49%
30 dana$ 0-44.47%
60 dana$ 0-38.28%
90 dana$ 0--

Što je Time Capital Markets (TCM)

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Time Capital Markets (TCM)

Službena web-stranica

Time Capital Markets Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Time Capital Markets (TCM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Time Capital Markets (TCM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Time Capital Markets.

Provjerite Time Capital Markets predviđanje cijene sada!

TCM u lokalnim valutama

Time Capital Markets (TCM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Time Capital Markets (TCM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TCM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Time Capital Markets (TCM)

Koliko Time Capital Markets (TCM) vrijedi danas?
Cijena TCM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TCM u USD?
Trenutačna cijena TCM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Time Capital Markets?
Tržišna kapitalizacija za TCM je $ 101.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TCM?
Količina u optjecaju za TCM je 955.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TCM?
TCM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TCM?
TCM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TCM?
24-satni obujam trgovanja za TCM je -- USD.
Hoće li TCM još narasti ove godine?
TCM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TCM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
