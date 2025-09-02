Time Capital Markets (TCM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -20.49% Promjena cijene (7D) -13.99% Promjena cijene (7D) -13.99%

Time Capital Markets (TCM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TCMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TCM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TCM se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -20.49% u posljednjih 24 sata i -13.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Time Capital Markets (TCM)

Tržišna kapitalizacija $ 101.99K$ 101.99K $ 101.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.99K$ 101.99K $ 101.99K Količina u optjecaju 955.83M 955.83M 955.83M Ukupna količina 955,829,210.1686503 955,829,210.1686503 955,829,210.1686503

Trenutačna tržišna kapitalizacija Time Capital Markets je $ 101.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TCM je 955.83M, s ukupnom količinom od 955829210.1686503. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.99K.